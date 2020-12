Camera di albergo e di spaccio: arrestato un 46enne a Fiumicino - Terzo Binario News

Come base operativa, da qualche tempo, aveva scelto la camera di un albergo a Fiumicino che evidentemente poteva permettersi grazie agli ottimi incassi scaturiti dalla sua attività principale: quella di spacciatore.

Gli agenti del commissariato Fiumicino, diretto da Catello Somma, durante l’attività investigativa, hanno notato l’uomo, G.A. 46enne italiano, compiere strani movimenti in giro per i quartieri dello stesso comune, in alcuni luoghi notoriamente noti per lo spaccio di sostanze stupefacenti.

A quel punto, dopo averlo pedinato hanno deciso di entrare in azione fermandolo.

Dopo averlo identificato hanno proceduto alla sua perquisizione trovandogli indosso 2,38 grammi di hashish. La perquisizione è poi proseguita nella stanza dell’hotel in cui il 46enne alloggiava da un po’ e lì hanno trovato 2 bilancini di precisione, 27,66 grammi di cocaina, 2,7 grammi di ketamina, 51 grammi di marijuana e 120 euro in contanti.

In attesa della convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari.