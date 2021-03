Camboni premiato al comune di Civitavecchia - Terzo Binario News

Riconoscimento per il windsurfista convocato per le prossime Olimpiadi di Tokyo

Il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha ricevuto questa mattina a Palazzo del Pincio Mattia Camboni.

Il windsurfista, fresco di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, è stato premiato dal primo cittadino, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, con una medaglia della città, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale Emanuela Mari, del consigliere delegato allo Sport Matteo Iacomelli, dell’Assessore Sandro De Paolis, del consigliere comunale Marco Piendibene, dei dirigenti comunali e dell’ufficio Sport.

Commenta il Sindaco Tedesco: “E’ stata l’occasione per ringraziarlo nuovamente per il grande prestigio che regala alla nostra città, per il futuro non vogliamo dire niente, soltanto un grande: grazie Mattia, siamo con te!”.

“Un ragazzo di una umiltà esemplare che andrà a rappresentare la nostra città alle Olimpiadi: per lo sport cittadino, che in questo momento sta soffrendo così tanto, la sua presenza a Tokyo è una luce che brilla per tutti gli atleti civitavecchiesi”.