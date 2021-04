Cambio temporaneo di viabilità in viale Virginia e via Torino a Ladispoli - Terzo Binario News

Il 20 e 21 aprile la sosta e il transito dei veicoli in viale Virginia via Torino è regolata come segue:

• martedì 20 aprile dalle ore 07:00 alle ore 12:00 divieto di sosta ambo i lati (con rimozione forzata) in Viale Virginia, nel tratto compreso tra il civico 29 e il civico 25;

• mercoledì 21 aprile dalle ore 07:00 alle ore 12:00 divieto di sosta ambo i lati (con rimozione forzata) in Via Torino, nel tratto compreso tra il civico 65 e il civico 53;

• mercoledì 21 aprile dalle ore 09:00 alle ore 12:00 divieto di transito per tutti i veicoli, con l’esclusione dei residenti del tratto interessato, in Via Torino, nel tratto compreso tra Piazza Falcone e Via Castellammare.