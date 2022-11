Cambio in panchina per l'Academy Ladispoli: Micheli si dimette, ecco Castagnari • Terzo Binario News

Il comunicato dell’Academy Ladispoli con cui si annunciano le dimissioni di Michele Micheli e l’arrivo in panchina dell’ex allenatore del Civitavecchia Massimo Castagnari.

“La società SSD Academy Ladispoli comunica di aver ricevuto e accettato in data odierna le dimissioni ufficiali dell’allenatore della prima squadra Michele Micheli.

La società tiene a ringraziare il mister dimissionario per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli un grande in bocca al lupo per il futuro.

Allo stesso tempo la società da il benvenuto come allenatore della prima squadra a Massimo Castagnari che verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni”.

Ufficio Stampa

SSD ACADEMY LADISPOLI