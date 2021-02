Da oggi e fino al termine dei lavori per la realizzazione del palasport è istituito il senso unico di circolazione in via delle Primule, nel tratto compreso tra via delle Mimose e via delle Petunie e nel parcheggio presente su via delle Primule stessa, con direzione via delle Petunie.

Pubblicato lunedì, 15 Febbraio 2021 @ 13:25:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA