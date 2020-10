Cambiano le modalità di accesso alla Biblioteca di Civitavecchia - Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale comunica che a seguito del DPCM del 24.10.20 fino a diversa comunicazione e comunque fino al 24.11.20, su disposizione del Dirigente del servizio 1 le modalità di accesso alla Biblioteca comunale sono le seguenti.

È possibile accedere alla biblioteca solo previo appuntamento da fissare telefonicamente chiamando nell’orario di apertura della struttura allo 0766590559;

E’ possibile accedere alla struttura solo indossando la mascherina e dopo aver provveduto a disinfettare le mani con apposito gel messo a disposizione, comunicando al personale preposto le proprie generalità, un proprio recapito telefonico e dopo rilevazione della temperatura;

Rimangono in essere le sole attività di prestito e restituzione dei testi, per entrambe è necessario prenotare;- Si rassicurano inoltre gli utenti che i libri restituiti vengono messi in quarantena, dunque alla fine della quarantena non possono essere veicolo di infezione.