Cambiano da domenica gli orari dell'Isola Ecologica Mobile di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti rende noto che a partire da domani, domenica 2 luglio, l’Isola Ecologica Mobile riservata ai non residenti situata in Via dei Pini a Campo di Mare effettuerà dei nuovi orari: sarà infatti operativa dalle ore 17 alle ore 21.

I cittadini non residenti potranno conferirvi materiale non riciclabile, purché in possesso di regolare mastello ai fini della corretta registrazione del conferimento, scarti organici in sacchetti compostabili, imballaggi in plastica, in sacchi semitrasparenti, carta e cartone sfusa o in un sacco di carta e imballaggi in vetro e metallo.

“Necessario specificare che per il conferimento del non riciclabile è obbligatorio essere in possesso del mastello dell’indifferenziato – spiega la Gubetti – infatti gli operatori presenti in loco potranno registrare il conferimento del rifiuto e conteggiarlo correttamente all’utenza tari ad essa collegata.

Chi non ne fosse in possesso, può ritirarli presso l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova prenotando il ritiro al numero 3510702468, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00″

I conferimenti saranno controllati dal Gruppo delle Guardie Ecozoofile di Cerveteri.