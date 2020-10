Cambia viabilità al drive in di Ladispoli - Terzo Binario News

La modifica necessaria per evitare di congestionare il traffico su viale Giorgio Lazzeri

Da oggi cambia la viabilità del drive in Covid attivato presso la Casa della Salute. Come reso noto dal Comune di Ladispoli, l’ingresso è stato spostato in via Don Lorenzo Milani, nella zona artigianale, con uscita sulla via Aurelia.

Questa modifica è stata necessaria per evitare di congestionare il traffico su viale Giorgio Lazzeri e soprattutto sulla strada statale.

Dalle 7 alle 14 vengono effettuati i tamponi molecolari, dalle 14 in poi i test rapidi. Dalle 14 alle 16 viene data priorità ai minori di 16 anni. Per effettuare il tampone ci si può mettere in coda fino alle ore 18:00.