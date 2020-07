Cambia l'orario d'apertura dell'isola ecologica di Cerveteri - Terzo Binario News

Da domani, sabato 18 luglio, modifiche all’orario di apertura del Centro Comunale di Raccolta di Via Settevene Palo Nuova a Cerveteri.

I cambiamenti riguardano le giornate del mercoledì e del sabato: d’ora in poi sarà aperto orario continuato dalle ore 07:00 alle ore 16:00. Salta dunque la chiusura durante l’ora di pranzo. Invariati tutti gli altri giorni: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica aperto dalle ore 07:00 alle ore 13:00.

Si ricorda che i rifiuti dovranno essere suddivisi per tipologie, diversificando i rifiuti a partire dal carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico e conferiti nei contenitori specificatamente dedicati seguendo attentamente le indicazioni e istruzioni impartite dal personale preposto alla gestione del centro.

Per accedere all’isola ecologica è obbligatorio attenersi a tutte le normative anti-covid, indossando la mascherina ed evitare ogni forma di assembramento, rispettando il distanziamento interpersonale con il personale in servizio.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.cerveteri.rm.it e sulla APP JUNKER, scaricabile gratuitamente su Smartphone e Tablet.