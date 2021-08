Cambia la viabilità a Santa Marinella: come e dove - Terzo Binario News

Modifiche alla viabilità di Santa Marinella verranno poste in essere nei prossimi giorni. A presentarle è Patrizia Befani, consigliere comunale con delega alla viabilità.

“ Non si salirà più dal porticciolo verso piazza Trieste ma sarà tutto senso unico, per rendere più celere lo scorrimento del traffico e più sicuro, specialmente la sera, il transito dei pedoni. L’altra iniziativa è quella di collocare una rotatoria sperimentale all’intersezione tra via Etruria e via Pienza.

Lo scopo è sempre l’attenzione verso la sicurezza di automobilisti e pedoni. Con la rotatoria le velocità di attraversamento della via Etruria, per la quale i cittadini segnalano sempre condotte molto pericolose, dovrà essere ridotta e quindi ancora più sicura”