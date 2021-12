Cambia il percorso della linea F a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Si informano gli utenti del trasporto pubblico che, in considerazione del posizionamento della rotatoria ubicata in prossimità della intersezione tra via Benci e Gatti, Largo Acquaroni e via Lepanto e del conseguente restringimento della carreggiata, con decorrenza domenica 5 dicembre 2021, la Linea F effettuerà il medesimo percorso previsto per i giorni feriali anche nei giorni festivi e di domenica.

Il percorso non prevede pertanto il transito su Via Benci e Gatti vista l’impossibilità per gli autobus del TPL di svoltare nella suddetta via provenendo da Via Lepanto”.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl