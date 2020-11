Calvo non ci sta e replica alla Gaetani: "Zero pratiche, ufficio Condoni Paesaggistica al collasso" - Terzo Binario News

Assessore all’ urbanistica Roberta Gaetani “Escusatio non petita accusatio manifesta”, forse vivendo a Civitavecchia e frequentando solo gli uffici comunali si perde il contatto con la realtà.

Invece di attaccare il sottoscritto con argomenti fuori tema che non entrano nel merito ,vada ad incontrare professionisti e cittadini che da oltre un anno non possono lavorare, causa un disservizio nell’ ambito della sua delega.

I numeri sono numeri mentre le chiacchiere vanno nell’aria e il vento le porta a spasso, Si impegni a risolvere il problema invece di fare ragionamenti filosofici contorti senza ne’ capo né coda. Mi creda saremo tutti più grati sia a lei, che a tutta l’ amministrazione.

Per quanto riguarda il discorso di essere premiato dagli elettori, anche qui ha preso una “pigna”, le ricordo che io sono stato eletto con un discreto consenso, ma lei è entrata con la tavola apparecchiata e alcune cose non gliele hanno raccontate. Certe elucubrazioni dovrebbe farle sulla sua nomina, non certo sul mio percorso politico amministrativo”.

Consigliere comunale Massimiliano Calvo