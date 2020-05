Calvo a Tidei: "Per Santa Marinella servono più coraggio e meno video" - Terzo Binario News

“Non fa più ridere nemmeno De Luca, figuriamoci il nostro primo cittadino. I governatori ed i sindaci sceriffi non piacciono più, i cittadini non hanno bisogno di messaggi intimidatori o carenti di fiducia ma di disposizioni chiare e semplici. Le dirette di Pietro Tidei sono spesso confuse, creano dubbi ed incertezze tanto che esponenti della maggioranza, nell’esercizio della loro interpretazione, ne sparano di ancora più grosse.

Sulle mascherine di protezione si è consumata una tragicommedia, sull’uso dei guanti una farsa. Nessuno ha ancora compreso bene in che forma, questi benedetti dispositivi, sono obbligatori all’aria aperta. Siamo veramente stanchi di questo pressapochismo, di questi muscoli mostrati senza logica e buon senso.

Diciamolo chiaramente: nessun sindaco può decidere sulle vite degli altri che sono invece tutelate dalla Costituzione. In due mesi le uniche ordinanze emanate hanno riguardato divieti, nessuna strategia propositiva. Ora ciò che è importante è la ripartenza e questa non avverrà se si continueranno a trattare i cittadini come idioti che non sanno autoregolarsi tra mascherine e distanze. Invece di tediarci con messaggi di concessione di diritti calati dall’alto qualcuno si preoccupasse di predisporre tutte le misure necessarie per fare in modo che nella nostra città, a vocazione turistica, riparta l’economia”.

Massimiliano Calvo: Il sindaco deve avere più coraggio ed essere propositivo, la crisi da epidemica è diventata economica. Bisogna consentire l’ accesso alle spiagge anche il sabato e la domenica e dare la possibilità di aprire le seconde case. Più coraggio e determinazione per fare riprendere l’economia locale ormai allo stremo.Le attività commerciali tutte hanno bisogno di suolo, oggi come non mai c’è bisogno di pedonalizzare il più possibile, ovviamente la considerazione di una forte riduzione della tari deve essere la priorità della giunta Tidei”.

Lega Santa Marinella Santa Severa