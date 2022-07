Calo di portata ad Aurelia, Acea predispone autobotti a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il Consorzio Medio Tirreno ha comunicato poco fa un imprevisto calo di portata idrica con conseguente riduzione del flusso presso l’impianto Filtri di Aurelia.

Per questo motivo, potrebbe verificarsi un calo di pressione in molte utenze della zona. ACEA ha comunicato che per fronteggiare eventuali disservizi è stato predisposto un servizio autobotte, con stazionamento di due mezzi in Via Gioacchino Rossini angolo Via Guido D’Arezzo e Piazza Antonio Vivaldi. Per informazioni è possibile chiamare il numero verde 800.130.335