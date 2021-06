Calendario Estate/Autunno 2021: gli eventi degli Astrofili di Palidoro - Terzo Binario News

Il Gruppo Astrofili Palidoro riparte proponendo un ricco calendario che coinvolge il periodo estivo e quello di inizio autunno. Gli eventi in programma sono ben 8 tra cui due eventi di osservazione del Sole (il 4 luglio) e della Luna (il 20 luglio) in diretta sulla pagina Facebook degli Astrofili.

In presenza invece è prevista l’osservazione del Sole esclusivamente per bambini, il 24 luglio presso la Libreria Matrioska a Fiumicino e inoltre l’immancabile appuntamento del 13 agosto in occasione delle stelle cadenti presso la Fattoria Rinaldi a Tragliatella (nell’entroterra di Fiumicino) in cui i partecipanti potranno degustare i prodotti della fattoria, ascoltare una breve conferenza astronomica, osservare lo sciame meteorico di agosto e ammirare i pianeti Giove e Saturno con i telescopi.

Il 19 settembre invece sarà possibile partecipare ad una cena con osservazione di Luna e pianeti ai telescopi presso il ristorante La Pianetta a Palidoro e per la fine dell’estate sono inoltre previste due conferenze (una l’11 e l’altra il 18 ottobre) presso la Sala Consiliare Il Granarone nel Comune di Cerveteri.

E’ in preparazione l’InOMN2021, la Notte Internazionale Della Luna che si terrà il 16 ottobre con luogo ancora da definire. E sempre a ottobre ripartiranno i corsi di Astronomia per l’anno 2021/2022 e si terranno presso lo spazio artistico Traccedarte a Torrimpietra.

Per conoscere i dettagli del calendario e dei corsi di astronomia basta scrivere a info@astrofilipalidoro.it e inoltre ogni evento ha il numero dedicato per prenotare, visto che la prenotazione per ragioni di sicurezza è obbligatoria.