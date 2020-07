Caldo tropicale sul Litorale, temperature fino a 35 gradi - Terzo Binario News

Un campo di alta pressione sta per interessare l’area costiera per i prossimi quindici giorni, con afa dovuta alla scarsa ventilazione e mare molto calmo

Sul litorale romano è in arrivo il caldo vero con temperature che minimo per i prossimi quindici giorni saranno quasi sempre vicine ai 35 gradi centigradi di giorno, con una percezione superiore di qualche grado a causa della quasi assenza di ventilazione. Anche il mare sarà in prevalenza molto calmo.

Un campo di alta pressione sta infatti per interessare con stabilità l’area costiera garantendo tempo stabile e assolato e, di conseguenza, con temperature quasi tropicali.

Nello specifico, sul litorale nord della provincia di Roma, anche le temperature minime sono previste in sensibile aumento con estremi di 24 gradi centigradi; massime come detto molto alte, con punte di 35 gradi. Venti per lo più debolissimi dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a occidentali.