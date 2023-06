Calciomercato, Bernardo Iannicelli saluta l'Ottavia • Terzo Binario News

Il direttore sportivo saluta dopo tre stagioni: separazione consensuale

Bernardo Iannicelli lascia l’Ottavia. Dopo tre stagioni passate con la società romana si separano le strade del ds e del sodalizio di Promozione.

Nessuno strappo: la separazione è consensuale con il dirigente che ora sta vagliando delle ipotesi sulle squadre del Litorale Nord.

Curriculum di assoluto valore quello di Iannicelli: un passato al Civitavecchia in serie D con la salvezza in tandem con Sergio Pirozzi allenatore e poi un’altra in nerazzurro partendo dalla penalizzazione di 6 punti con Ugo Fronti e Massimo Castagnari in panchina. Quindi le esperienze di Ladispoli e Maccarese.