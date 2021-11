Calcio, Italia a Belfast per andare ai Mondiali 2022: vietato sbagliare - Terzo Binario News

Non solo vincere, ma bisogna stravincere.

Questo l’obiettivo con cui gli Azzurri guidati dal C.T. Roberto Mancini sono partiti alla volta di Belfast per sfidare l’Irlanda del Nord nell’ultima gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Una gara decisiva, da dentro o fuori. Se l’Italia si imporrà con una larga vittoria avrà la qualificazione diretta ai Campionati del Mondo anche in caso di finale a pari punti con la coriacea Svizzera.

Il rigore fallito al 90esimo minuto da Jorginho venerdì sera nella gara interna contro gli elvetici ha complicato di non poco la situazione: qualora la palla fosse terminata in fondo alla rete ci saremmo qualificati immediatamente, senza dover arrivare all’ultima giornata con la radiolina accesa in direzione Ginevra.

La Svizzera infatti, in concomitanza, se la vedrà con la Bulgaria, oramai fuori dai giochi, ma che comunque ha rassicurato la compagine di Mister Mancini sulla lealtà e sulla correttezza della partita.

In caso in cui gli azzurri dovessero arrivare secondi, e questo accadrebbe in caso o di un risultato peggiore di quello della Svizzera oppure di un arrivo a pari punti ma con differenza reti sfavorevole per i nostri, ritornerebbe l’incubo play-off, quegli stessi che nel 2018, sotto la guida di Ventura, ci hanno esclusi dalla spedizione di Russia che poi ha visto trionfare la Francia.

Insomma, incubo Svezia assolutamente da evitare.

L’Italia arriva a questa gara con le ossa rotte e una lista infinita di indisponibili.

Confermato il modulo, il classico 4-3-3. A Chiellini, Immobile, Zaniolo e Pellegrini si sono aggiunte ulteriori defezioni, ovvero quelle di Bastoni, Calabria e Biraghi. Ipotesi falso nove, con il ruolo da punta centrale che sarà probabilmente nelle mani e nei piedi di Lorenzo Insigne.

Il folletto napoletano dovrebbe infatti guidare il tridente offensivo insieme a Domenico Berardi e Federico Chiesa. Questi i probabili titolari:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini

Non resta altro dunque che attendere questa sera e di sintonizzarsi su RAI UNO per la telecronaca diretta della gara. Collegamenti dalle ore 20:30, inizio della partita ore 20:45