Calcio, il Cerveteri: "Bene il nuovo format dell'Eccellenza" - Terzo Binario News

“La ASD Città di Cerveteri, a seguito della videoconferenza congiunta con i rappresentanti dei club di Eccellenza ed il presidente del comitato regionale Lazio, mostra soddisfazione poiché ritiene sia costruttiva e coscienziosa, la proposta ed il format, divulgato da Melchiorre Zarelli, in riferimento alla ripresa del campionato di Eccellenza.

Il club verde azzurro si augura che, la stagione in corso, possa concludersi, nel rispetto soprattutto dei propri stessi tesserati che con tanto sacrificio ed abnegazione, proseguono gli allenamenti allo stadio Enrico Galli agli ordini di mister Mariani, nel rigoroso rispetto delle norme trascritte nell’ultimo DPCM.

Gli sforzi che club, dirigenti, atleti ed addetti ai lavoratori del Città di Cerveteri stanno facendo ogni settimana per far si che lo sport resti vivo e attivo nonostante la pandemia, meritano la più nobile conclusione possibile, ossia il ritorno ufficiale in campo e dunque un lieto fine che ci si augura sia auspicato da tutti coloro che, nel Lazio, amano il calcio”.

Città di Cerveteri