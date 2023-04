Calcio, i piccoli dell'ASD Tolfallumiere brillano alla "Perugia Academy Cup 2023" • Terzo Binario News

Ancora una splendida esperienza vissuta dai giovani calciatori dell’ASD Tolfallumiere presieduta da Mauro Baldini, che hanno preso parte al torneo giovanile “Perugia Academy Cup 2023” dal 6 all’8 Aprile 2023, riservato alle Società affiliate al Perugia Calcio, quest’anno dedicato alla categoria “pulcini” con bambini nati dal 2012 al 2014.

Ben 54 squadre partecipanti e quasi 1000 bambini impegnati, giunti in Umbria da tutta Italia (Sardegna, Sicilia, Calabria Puglia ……) divisi in 9 gironi dislocati tra le più belle località dell’Umbria.

I bambini del presidente Baldini si sono ben comportati arrivando alla giornata conclusiva di Sabato 8 Aprile, nello splendido scenario del “Renato Curi”, a giocarsi il triangolare per il 10-12 posto, conquistando proprio la decima posizione grazie ad una vittoria e un pareggio.

Esperienza unica per bambini e genitori, che combina oltre all’aspetto puramente sportivo anche quello culturale e della socializzazione, con momenti di incontro tra bambini di diverse realtà calcistiche, sociali e culturali per condividere il tempo libero e l’amore per il calcio all’insegna del fair play, dell’amicizia e del divertimento.

La Soc. ASD Tolfallumiere ringrazia la Società Perugia Calcio e in particolare il Direttore dell’Academy Mauro Lucarini, per l’organizzazione del torneo e per l’ospitalità ricevuta dando appuntamento al “Perugia Academy Cup 2024”.

“Da tempo l’ASD Tolfallumiere porta avanti generazioni di bambini e ragazzi grazie ai numerosi volontari con spirito inclusivo e famigliare, educandoli al piacere del gioco e dello stare insieme con grandi risultati e benefici per la nostra comunità. Per questo la ringraziamo e ci auguriamo che sia sempre più motore di orgoglio” questo il commento della sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio e del delegato allo Sport Tiziano Tedesco.