Calcio giovanile, giovedì al Galli di Cerveteri la finale Juniores tra Nuova Tor Tre Teste e il Tor di Quinto • Terzo Binario News

La Lega Nazionale Dilettanti ha indicato il campo del Città di Cerveteri come sede per la finalissima Regionale Juniores

Giovedì 25 Aprile il Campo Enrico Galli ospiterà una gara di grande prestigio. La Lega Nazionale Dilettanti infatti, ha scelto proprio il campo del Cerveteri come terreno di gioco per la gara finale del titolo Regionale Juniores tra Nuova Tor Tre Teste e Tor di Quinto.

Una partita di straordinaria rilevanza, che oltre ai tifosi, vedrà sicuramente partecipare tantissimi direttori sportivi e osservatori provenienti da tutta Roma e dall’intero territorio regionale, che senza dubbio si accomoderanno sugli spalti per scovare qualche nuovo talento da portare nelle proprie squadre di provenienza.

I ragazzi della Nuova Tor Tre Teste

Fischio di inizio, fissato per le ore 16:00, per quella che si preannuncia essere una partita capace di offrire grandi giocate e grande spettacolo: dopo tutto, in campo scenderà il meglio del meglio dei settori giovanili regionali della stagione che sta andando a concludersi.

I ragazzi del Tor di Quinto

Padrone di casa, sarà Andrea Lupi, Presidente del Città di Cerveteri, entusiasta dall’ospitare all’interno dell’impianto cittadino una gara di tale prestigio: “Come Presidente del Città di Cerveteri è motivo di orgoglio ospitare nel nostro stadio una partita di tale importanza. Essere stati scelti dal Comitato Regionale come sede per la finale Regionale Juniores è un onore: significa che tra i tantissimi impianti sportivi di Roma e Provincia, la Lega Nazionale ha individuato in noi la struttura e la città più indicata ad accogliere queste due squadre. Sarò chiaramente neutrale ed ovviamente non posso far altro che augurare ad entrambe le compagini di disputare una grande partita, con l’auspicio che a prevalere sia il bel gioco e i sani valori dello sport”.