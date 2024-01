Calcio femminile, il Cerveteri Women attende il Valmontone • Terzo Binario News

Torna a giocare tra le mura amiche del Campo Enrico Galli il Cerveteri Women di Mister Jacopo Lenzi. Le ragazze etrusche sono al debutto in questo 2024 nel campo di casa e lo fanno dopo la brutta sconfitta rimediata domenica scorsa in trasferta a Sora.

Una sconfitta che però non deve abbattere il morale delle ragazze: nonostante il quarto posto (ultimo slot utile per l’accesso ai play-off) si sia allontanato in maniera importante, hanno in ogni caso svolto un campionato di spessore, una stagione di livello, un traguardo probabilmente impensabile ad inizio torneo soprattutto in considerazione del fatto che questo è il primo anno in cui le ragazze giocano insieme.

Domani, sabato 20 gennaio, alle ore 18:30 sfideranno il Valmontone, una gara importante che sicuramente le calciatrici etrusche affronteranno con tenacia, grinta e passione, con il consueto attaccamento alla maglia che sin dal primo incontro hanno dimostrato.

Valori più che mai importanti in un calcio come quello di oggi sempre più attaccato ai soldi e distante da quella passione che le ragazze di Lenzi invece dimostrano ad ogni azione, ad ogni tiro in porta, ad ogni parata.

L’inizio della partita è fissato per le ore 18:30. Le porte dello stadio sono aperte a tutti: sarà importante fare il tifo per le ragazze e per lo sport, vissuto in maniera sana, genuina e spontanea come lo vivono loro ad ogni partita.

Si ricorda che il Cerveteri Women è presente sui social network, con Facebook ed Instagram.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555394990203