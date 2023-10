Calcio etrusco in festa, vincono Cerveteri e Nuovo Borgo San Martino: bene anche la squadra femminile • Terzo Binario News

Il Cerveteri Woman pareggia 2 a 2 ma meritava di più, il Cerveteri batte il Santa Marinella e il Nuovo Borgo San Martino si impone a Cesano

È stato un weekend di soddisfazioni per il calcio etrusco. Le principali squadre di Cerveteri si sono infatti sapute far valere sul campo, dimostrando gioco, concretezza e risultati.

In ordine di tempo, è stato il Cerveteri Woman ad aprire il fine-settimana di partite.

Le ragazze allenate da Mister Jacopo Lenzi, nel pomeriggio di sabato 21 ottobre alle ore 18:00 sono scese in campo contro il Grifone in una gara però non valevole ai fini dei punti, trattandosi di un’esibizione.

Una buona gara quella delle ragazze etrusche, un po in difficoltà nel primo tempo (conclusosi con il vantaggio per 1 a 2 delle avversarie), più in discesa nella ripresa, con un palo e una traversa colpiti, un buon gioco e soprattutto il gol che le ha portate al pareggio.

Una gara che se fosse durata qualche minuto in più, non è da escludersi avrebbe potuto vedere il Cerveteri Woman trovare anche il possibile terzo gol.

Una buona base in ogni caso, che ha visto la squadra sempre concentrata verso l’obiettivo e verso il risultato. Sicuramente ci sono margini di crescita importanti da non sottovalutare in ottica futura.

Ieri mattina invece, al Campo Enrico Galli sempre, è scesa in campo la prima squadra, allenata da Mister Superchi.

Una sfida molto attesa e combattuta: l’avversario non era certamente dei più facili, ovvero il Santa Marinella, anch’esso forte di un ottimo avvio di campionato.

Dopo un primo tempo piuttosto scialbo, che come detto nella cronaca post-match eccezion fatta per un gol annullato in fuorigioco per il Santa Marinella e un’occasione da rete clamorosa divoratasi dal Cerveteri, non ha visto spunti particolari o degni di nota, nel secondo tempo la gara si è movimentata.

A sbloccare il risultato e a portare a casa i tre punti, ci ha pensato Gianluca Toscano, sempre più guida e trascinatore di un Cerveteri che sogna di fare un campionato Promozione di alto vertice per rientrare subito in Eccellenza.

La prossima gara sarà molto impegnativa, il Cerveteri andrà a Fregene mentre la gara dopo ancora (un infrasettimanale, nel giorno della Festività di Ognissanti) se la vedrà contro il Borgo Palidoro.

Chiudiamo la carrellata con il Nuovo Borgo San Martino.

Impegnati nella difficile trasferta di Cesano, la squadra di Borgo si è imposta con il risultato di 2 reti a una. I marcatori, sono Di Ruscio e Gabrielli.

Ora il Borgo San Martino si trova a 9 punti in classifica, con 3 vittorie su 4 partite stagionali giocate.

Un weekend ricco di gioie dunque per le compagini etrusche: una bella soddisfazione per la città, per i tifosi, più calorosi che mai e per la Famiglia Lupi, che con questi risultati e con queste prestazioni confermano quanto il loro ingresso nel mondo del calcio sia stato prezioso.

