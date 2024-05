Cala il sipario sulla Promozione 2024: il Tolfa ospita il Parioli, il Santa Marinella attende l'Ostiantica • Terzo Binario News

Le gare domenica alle 11 allo scoponi e allo stadio Fronti

Ultima giornata di Promozione girone A in cui il Tolfa saluterà il pubblico dello Scoponi così come il Santa Marinella chiuderà l’annata allo stadio Fronti. Avversari rispettivamente il Parioli e l’Ostiantica con inizio di entrambe le sfide alle 11.

I collinari, con 65 punti, sono secondi dietro la neopromossa Sorianese a quota 72. Non è previsto dal regolamento che la seconda classificata salga in Eccellenza, tuttavia un pensiero per un eventuale ripescaggio – come migliore seconda fra i cinque gironi di Promozione – a Tolfa lo sanno.

In fondo ogni stagione ci sono diverse squadre che fra Serie D ed Eccellenza si fondono, scompaiono, o cambiano raggruppamento liberando posti che al momento non ci sono. Per questo capitan Marco Roccisano e compagni devono battere il Parioli, anche per rispettare la regolarità del campionato stesso.

La formazione di Nicola Salipante infatti è nei play-out e giocherà in trasferta lo scontro diretto ma in base alla posizione di classifica cambierà l’avversario. Dunque niente sconti.

Intanto ecco la nota che arriva direttamente dalla Pacifica, in cui si annuncia l’ingresso gratis allo Scoponi, con aperitivo a seguire: «Dopo una lunga cavalcata, siamo giunti al termine del campionato. Domenica prossima, con inizio alle 11, i nostri ragazzi si presenteranno per l’ultima volta in questa stagione calcistica 2023-24 davanti ai propri tifosi, contro la squadra romana del Parioli. È stato, al pari dei precedenti, un altro campionato memorabile. Salvo sorprese, negli ultimi novanta minuti di gioco, dovremmo concludere al secondo posto in classifica generale. Sono arrivati risultati di prestigio, messi in rilievo sui social e dalla stampa specializzata durante il trascorrere del torneo di Promozione laziale girone A. Un traguardo che potrebbe, nel caso si combinassero alcune situazioni favorevoli in fase di composizione dei prossimi gironi, portarci addirittura a disputare il massimo campionato regionale di Eccellenza. Aspettiamo numerosi i tifosi come sempre, per sostenere i nostri colori e i nostri ragazzi. Nell’occasione, l’ingresso al campo sarà gratuito, ed a fine gara la Dirigenza sarà lieta di offrire un aperitivo a tutti i sostenitori e sportivi presenti allo Scoponi». In quest’ultima uscita saranno assenti Marco Bevilacqua e Gianluca Nuti, entrambi squalificati. In campo tanti under come ha fatto spesso quest’anno mister Roberto Macaluso, compreso Giovani Saint Magloire, uno dei giocatori che sulle corsie esterne ha dato un contributo sostanzioso – in fatto di corsa oltre a qualche gol – alla causa tolfetana.

Del Santa Marinella si era accennato: quello di domenica sarà un “rompete le righe” per concludere la stagione nel modo migliore in via delle Colonie, dove il pubblico è tornato numeroso sugli spalti assolati del Fronti. Molto probabile che come accaduto domenica, mister Emiliano Cafarelli schieri una formazione infarcita di giovani. Difficile che possa essere in campo il capocannoniere del girone Peppe Tabarini, che nell’ultima gara di Soriano ha subito un colpo al ginocchio.