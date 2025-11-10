Caforio: "Grazie a tutto il Santa Marinella, mi avere fatto bene al cuore" • Terzo Binario News

Il successo sul Pescia Romana ha visto un protagonista sugli altri ovvero Alessandro Caforio. Lui, che poche ore prima della gara ha patito la scomparsa di mamma Yoshii, è sceso comunque in campo e segnato nel 3-1 finale che ha regalato il successo ai rossoblù.

Poche parole ma sente dal jolly, in un mento tanto difficile nel messaggio rivolto alla squadra, che recita: «Ragazzi vi volevo ringraziare uno ad uno, dal primo in tribuna agli ultimi in cima i presidenti.

In primis perché mi avete fatto sentire tutti a casa da quando sono ritornato, in secundis perché mi avete fatto veramente bene al cuore (in riferimento all’affetto mostrato proprio in seguito alla scomparsa di mamma Yoshii, ndr).

Se così non fosse, già entrate ed entriamo nell’ottica che questo gruppo può fare grandi cose, perché oltre agli importanti valori calcistici e dei singoli, ci sono uomini, amici e valori umani che all’interno di un gruppo squadra, a mio modesto parere, fanno una differenza abissale. Grazie ancora e vi voglio bene».Tornando alle faccende di campo, ecco le dichiarazioni di mister Daniele Fracassa: «Per quanto riguarda la gara, è stata una partita tosta con duelli a centrocampo ad altissima intensità. Noi siamo stati bravi nel ribattere colpo su colpo e quando è capitato il momento di far gol, lo abbiamo sfruttato. Chiuso il primo tempo in vantaggio con il centro di Caforio, nella ripresa abbiamo raddoppiato su calcio di rigore guadagnato e realizzato da Cerroni e poi chiusa definitivamente con Gallitano. Stiamo dando continuità ai risultati e di questo sono molto contento, tuttavia mi è dispiaciuto aver subito il gol a tempo scaduto per un calo nostro di tensione. Capisco che la partita era in ghiaccio, ma per crescere bisogna saper tenere la giusta concentrazione fino alla fine. un aspetto che ha un po’ rovinato la prestazione ma sono comunque contento, questa è la strada giusta e andiamo avanti». Così il ds rossoblù Stefano Di Fiordo: «Sapevamo che era una partita spigolosa, incontravamo una squadra affamata di punti. Il Pescia era molto abbottonato, non era facile trovare spazi, quindi una partita sporca. La squadra ha fatto bene, abbiamo concesso qualcosina su alcuni disimpegni, però è’ stata sul pezzo con calma e una volta sbloccata la partita, i valori sono usciti fuori. Era importante vincere per dare continuità ai risultati. Oggi a nome di tutta la società volevo rendere pubblico un ringraziamento di cuore a Caforio che da pochi giorni ha perso la mamma, ma da grande professionista che è, si è messo a disposizione, ha giocato e ha fatto anche gol».Domenica Santa Marinella impegnato a Campagnano contro il Real.Alessio Vallerga