Caffarella, gallina appesa a testa in giù e legata a un ramo di ulivo: esposto di Earth - Terzo Binario News

Una gallina appesa a testa in giù e legata a un ramo è stata trovata giovedì 30 gennaio, nei pressi della scuola elementare Ada Negri, all’interno dell’area parco della Caffarella, “vittima di un rituale dal nome Brujeria legato alla Santeria una pratica religiosa con origine africana”.A denunciarlo è EARTH, associazione nazionale di protezione ambientale, che ha presentato un esposto alla Procura.

“Volendo pure escludere la “crudeltà” in tale episodio è del tutto evidente la mancanza dell’ elemento di “necessità” nell’ utilizzare animali per tali rituali poiché generalmente eseguiti solo utilizzando frutti, dolci, caffè, fiori e candele. Sottolineiamo anche lo choc subito dai cittadini che hanno fatto il macabro ritrovamento” è riportato nella denuncia.

EARTH, pertanto, ha chiesto che ci sia una indagine per fare luce sulla vicenda. “Di fronte a questo ennesimo caso, al fine di tutelare gli animali e prevenirne l’uccisione per scopi di questo tipo, Valentina Coppola presidente nazionale di Earth invita tutti i cittadini che dovessero notare qualcosa di strano a segnalarcelo all’indirizzo email segnalazioni@earth-associazione.org in modo da intervenire prontamente e adempiere totalmente al nostro scopo”.