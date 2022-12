Cadono alberi sulla strada a Manziana, rimossi dai pompieri • Terzo Binario News

I Vigili del Fuoco di Bracciano al lavoro con le motoseghe, la Municipale ha dovuto chiudere il traffico su via Chiesetta delle Grazie

Dalle 9 i Vigili del Fuoco di Bracciano sono stati impegnati in via della Chiesetta delle Grazie a Manziana per via di alcuni alberi caduti sulla strada.

La Polizia Municipale ha chiuso il traffico mentre i pompieri con le motoseghe hanno rimosso i tronchi.

L’intervento è curato circa tre ore e poi la strada è stata riaperta.