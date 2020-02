Cadono alberi su auto e scooter: tre feriti gravi al Policlinico e a Campagnano - Terzo Binario News

Alle ore 19.00 circa del 4 Febbraio 2020, squadra del Comando di Roma è intervenuta nel Comune di Roma in Via del Policlinico (altezza ingresso pronto soccorso Ospedale Policlinico Umberto I), per un albero (Platano) caduto sulla sede stradale che con le fronde colpiva una persona. Sul posto una squadra VVF. Il personale VVF prontamente intervenuto provvedeva a estrarre la persona sotto le fronde e affidarla alle cure mediche del personale del 118 presente sul posto.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale, alle 19,15 circa all’interno area del Policlinico Umberto I, prossimità ingresso pronto soccorso, caduto un albero che ha danneggiato due veicoli in sosta nel parcheggio adiacente provocando la caduta sul manto stradale di viale del Policlinico di una grande quantità di volatili .

Sono intervenute pattuglie Polizia Locale Gruppo II Sapienza per messa in sicurezza strada con chiusura da Viale dell’Università a piazza Girolamo Fabrizio in quanto la via invasa da distesa di volatili, in parte deceduti.

Gli agenti si sono attivati anche per allertare organi competenti affinché provvedano al recupero degli animali ancora vivi. Nella caduta le fronde dell’albero hanno colpito un passante che è rimasto ferito e si trova presso il Policlinico per le cure del caso. Trattasi di un uomo italiano entrato in codice rosso ma non sappiamo ancora l’entità delle ferite riportate. Le pattuglie del Gruppo Sapienza stanno provvedendo anche al rilievo dei danni dei due veicoli colpiti dall’albero.

I Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti inoltre, poco fa, presso il comune di Campagnano in via Roma a causa di un albero caduto su un’auto in transito. Gravi l’automobilista e uno scooterista.