Cade la trave dal ponte di Capannelle, strade chiuse da Roma Capitale - Terzo Binario News

Questa mattina intorno alle 6.45 intervento della Polizia Locale, con quattro pattuglie del VII Gruppo Tuscolano e ulteriore ausilio di una unità del Gruppo Appio, per la caduta di una trave dal ponte della ferrovia di Via delle Capannelle, all’altezza del ponte della ferrovia.

Gli agenti hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area , con la chiusura di via delle Capannelle, da Via Appia Nuova a Via Tuscolana, ambo i sensi di marcia.

Niente danni a persone o cose.

Necessaria inoltre la temporanea chiusura di Via del Calice, all’altezza di Via delle Capannelle e di via Lucrezia Romana. I caschi bianchi sono tuttora impegnati nelle chiusure stradali e nei servizi di viabilità potenziati in tutta la zona.