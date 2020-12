Cade la porta da calcio sulla testa di un 17enne al Lombardi di Ladispoli - Terzo Binario News

Una porta da calcio a 8 si è abbattuta sulla testa di un giovane: è successo al campo Lombardi di Ladispoli.

Questi si trovava nell’impianto di Marina San Nicola quando l’accessorio del campo è precipitato, colpendolo.

A quel punto si è alzata l’eliambulanza del Pegaso 21, atterrata sullo stesso campo in sintetico, prendendo in gestione il ferito, trasportato al Policlinico Gemelli.

Il consigliere Giovanni Ardita aveva lanciato l’allarme: “Attenzione che il campo non può restare abbandonato. Ora bisogna capire di chi è la colpa: il ragazzino probabilmente è entrato dal cancello, rimasto aperto da mesi. Va capito pure perché gli altri sono ragazzi non erano sul posto. Se mi avessero ascoltato, questa disgrazia non si sarebbe consumata”.

Non solo: ci sarebbero delle telecamere nei paraggi che potrebbero aver immortalato il momento della caduta.

Il campo, che è stato oggetto di un bando per l’assegnazione e la riqualificazione, al momento è in capo a Palazzo Falcone perché ancora non consegnato ai vincitori.