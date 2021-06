Cade in un tombino al Trionfale, soccorsa dai pompieri - Terzo Binario News

La 60enne è ora in ospedale in condizioni gravi

Alle ore 7:43 di questa mattina, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato in Via Trionfale, 7798 la squadra operativa 8A del distaccamento di Monte Mario e il Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) per il soccorso di una donna caduta dentro un tombino profondo circa tre metri.

I Vigili del Fuoco, con manovre di salvataggio utilizzando tecniche SAF, hanno estratto la donna, di circa 60 anni, assicurandola alle cure del 118 che l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso.