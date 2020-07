Cade dal monopattino: grave 83enne - Terzo Binario News

L’anziano è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I

di Claudio Bellumori

È caduto dal monopattino ed è stato trasportato in codice rosso all’Umberto I. Il ferito è un italiano di 83 anni, rovinato a terra lungo viale Gabriele D’Annunzio nella serata di mercoledì 22 luglio.

L’episodio è accaduto intorno alle 21,30. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo Trevi. Sequestrati sia il mezzo – di proprietà – sia la camera action, ovvero una piccola telecamera che l’anziano aveva con sé.

Sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei caschi bianchi, per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Inoltre, saranno effettuate verifiche sul mezzo – per chiarire se lo stesso possa essere stato modificato o meno – e verranno visualizzate le immagini della Go Pro, che l’83enne aveva con sé per filmare la passeggiata.