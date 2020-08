Cade dal letto senza più alzarsi: anziana soccorsa dai pompieri a Santa Marinella - Terzo Binario News

Alle ore 09.50 circa, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, sono intervenuti presso il comune di S.Marinella in via dei Fiori per soccorso a persona.

Una donna anziana di nazionalità italiana, caduta dal letto nella propria casa, posta al secondo piano di uno stabile, chiedeva aiuto poiché non riusciva ad alzarsi autonomamente. I VVF entrati nell’abitazione attraverso una finestra (con l’ausilio dell’autoscala), hanno soccorso la donna e immediatamente aperto la porta d’ingresso per consentire l’accesso ai sanitari.

Prestate le prime cure del caso, la signora veniva successivamente trasportata presso l’ospedale S. Paolo di Civitavecchia. Sul posto presenti i Carabinieri della locale stazione e personale 118 di Santa Severa.