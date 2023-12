Cade ancora il Cerveteri, splende la femminile: il Borgo San Martino vola alto in classifica • Terzo Binario News

Il Città di Cerveteri maschile perde 4 a 1 in trasferta, il Cerveteri Women e Nuovo Borgo San Martino vincono 5 a 3 rispettivamente contro Romulea e Sporting Real Aurelio

Un weekend agrodolce per il calcio di Cerveteri.

Due le vittorie registrate tra sabato e domenica, ovvero quelle del Cerveteri Women sabato e quella del Nuovo Borgo San Martino ieri, entrambe per 5 a 3, e una sconfitta, pesante, rovinosa, da parte della prima squadra maschile del Città di Cerveteri, affondata con il risultato di 4 a 1 dalla Polisportiva Ostiense.

Città di Cerveteri (maschile) – Prosegue e non accenna a placarsi la crisi nera del Città di Cerveteri. I nuovi acquisti sembravano aver riportato un margine di ottimismo, ma contro la Polisportiva Ostiense è arrivata l’ennesima sconfitta per la squadra allenata da Cicino.

Un 4 a 1 senza discussione, che fa affondare il Città di Cerveteri nei bassi fondi della classifica del Girone A del Campionato di Promozione.

Campo Enrico Galli, tribuna del Cerveteri Calcio

Ora è 13esimo, fermo a 12 punti: una quota punti che rimane invariata oramai da ottobre.

L’auspicio per la squadra maschile del Presidente Andrea Lupi, è che presto possa esserci una svolta, un cambio di rotta, un sussulto d’orgoglio da parte di una squadra, che sembra essere entrata in un maledetto incantesimo.

Domenica prossima al campo Galli arriva la Sorianese seconda in classifica: una gara difficile, che però il Cerveteri dovrà affrontare con un unico obiettivo, ovvero quello di vincere. Non conterà il gioco domenica, servirà solamente vincere.

Nuovo Borgo San Martino – A dare tante soddisfazioni è il Nuovo Borgo San Martino, che nel pomeriggio di ieri si è imposto con il risultato di 5 a 3 contro lo Sporting Real Aurelio, compagine che naviga nei bassissimi fondi della classifica di Prima Categoria ma che si è comunque dimostrata più che combattiva, mettendo a più riprese in difficoltà i gialloneri. Al termine della gara è comunque prevalso il tasso tecnico superiore della squadra etrusca, così come si è fatta vedere la differenza di classifica. Sugli scudi, Francesco Spada, autore di una tripletta, Samuele Di Ruscio e Giovanni Lubrano, autori delle altre due marcature.

Nuovo Borgo San Martino (maglietta rossa) – Calcio da fermo

Ora il Nuovo Borgo San Martino occupa la terza piazza della classifica, a quota 20 punti e con una partita in meno. Sempre più imprendibile il Soratte, a quota 30 punti, con 10 partite vinte su 11.

Cerveteri Women – Chiudiamo la carrellata, con il Cerveteri Women, la compagine femminile del Cerveteri Calcio.

Dopo la vittoria più che rotonda di sabato 25 Novembre, le ragazze allenate da Jacopo Lenzi sono tornate in campo tra le mura amiche del Campo Galli in una gara, secondo i parametri del Campionato di Eccellenza Femminile, non valida ai fini della classifica, ma che comunque era necessario vincere soprattutto per il morale. Hanno infatti affrontato una coriacea Romulea, che alla fine del primo tempo era andata addirittura in vantaggio per 1 a 3.

Uno stratosferico secondo tempo e due straripanti Michela Mastropietro (tripletta) e Tamara Parrotto (doppietta), hanno però regalato la vittoria alle Etrusche.

Cerveteri Women

Prossimo impegno per il Cerveteri Women è in trasferta contro il Grifone Gialloverde, in attesa di accogliere in casa, nel turno che precede la pausa natalizia, il Ladispoli, per un derby che si preannuncia scoppiettante.

In ogni caso, la corsa per le ragazze di Lenzi è sul Sora: è proprio con le ciociare che se la batteranno fino all’ultimo pallone per aggiudicarsi il quarto posto e l’accesso ai Play-Off.