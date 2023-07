Non ci sono danni a persone o veicoli. Sul posto la Polizia locale

Poco dopo le 9 in piazza di San Marco, in prossimità di Piazza Venezia, è caduto un albero. Non ci sono stati danni a persone e veicoli.

La Polizia locale con il I Gruppo Trevi si trova sul posto, per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità della zona.