Cadavere trovato sulla scogliera a Ostia - Terzo Binario News

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato domenica 27 dicembre – intorno alle 12,30 – vicino all’Idroscalo, a Ostia.

Sul posto gli agenti del X Distretto Lido, i Vigili del fuoco e la Capitaneria. La vittima, al momento in cui scriviamo, non è stata identificata ma si ipotizza che sia rimasta in mare per diversi giorni.

Il corpo era incastrato tra gli scogli, sulla spiaggetta tra Fiumara Grande e il porto: il mare grosso ha poi complicato le operazioni di recupero. È uscito il gommone Bravo 120 della Guardia Costiera che è arrivato quasi sulla scogliera grazie alla chiglia piatta. La salma è stata recuperata da Polizia, 118 e la delegazione della Capitaneria di Ostia.