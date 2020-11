Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel parco, in zona Casal Bernocchi. La vittima è stata identificata: è Piero Giorgi, uomo scomparso dal 24 ottobre. A riconoscerlo, per l’abbigliamento, sono stati i familiari della vittima, rinvenuta lunedì 2 novembre in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto la Polizia e il medico legale. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

c.b.