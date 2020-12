Cadavere trovato dietro al Comune di Ladispoli - Terzo Binario News

Il cadavere di un uomo è stato trovato dietro al palazzo comunale di Ladispoli. Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 21 dicembre in via Cupello. A perdere la vita un 45enne indiano, senza fissa dimora, deceduto probabilmente per cause naturali.

Sul posto il personale del 118 e i carabinieri. A contattare i militari dell’Arma sono stati i dipendenti comunali.

Il 45enne, dalle informazioni raccolte, stazionava spesso in zona.