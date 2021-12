Alle ore 7.45 circa le squadre 1A , 6A e Carro Sollevamenti stanno intervenendo in Via Val D’Aosta presso la stazione ferroviaria Nomentana per una segnalazione di un uomo di cui non si conoscono al momento le generalità riverso sui binari.

Ad allertare i VVF la Polfer, sul posto presente il 118.