Cadavere semicarbonizzato ritrovato sulla Laurentina - Terzo Binario News

Era in una vettura bruciata al km 17,600 della consolare, pompieri sul posto

Alle ore 14.00 circa si interveniva con l’APS 22A di Pomezia e la 1 C al km 17.600 della Via Laurentina per l’incendio di un’autovettura all’interno di un campo incolto.

Nei pressi della vettura, completamente bruciata, si rinveniva il corpo di un uomo di mezza età riverso a terra parzialmente ustionato e privo di vita.

Sul posto , oltre al 118 sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza.