Cadavere saponificato sulla spiaggia di Fregene - Terzo Binario News

Età apparente di circa 60anni, Guardia Costiera e Carabinieri stanno cercando di dargli un nome: potrebbe essere un senza tetto gettatosi nel Tevere giorni fa

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina sulla battigia della spiaggia di Fregene.

Il corpo è avanzato stato di decomposizione, con il processo di saponificazione in corso.

Difficile stabilire da quanto tempo fosse in acqua per via delle temperature rigide di questi giorni.

Addosso presenta una tuta da ginnastica e la carnagione è bianca.

Sul posto i carabinieri e il personale dell’ ufficio locale marittimo e della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino.

Il corpo è stato traslato all’obitorio del Verano per essere sottoposto ad autopsia. La segnalazione alle autorità è arrivata intorno alle 10 da un cittadino a passeggio sulla spiaggia.

A fornire un indizio agli inquirenti, un dettaglio: aveva del denaro in contanti nascosti all’interno di un calzino. Circa cento euro, il che fa propendere per un senza fossa dimora. Di solito è addosso che le persone che vivono in strada nascondono le banconote. E la ricerca si sta focalizzando su un uomo che nei giorni scorai si era gettato nel Tevere.