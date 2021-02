Cadavere in avanzato stato di decomposizione: choc ad Aranova - Terzo Binario News

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto intorno alle 8 di lunedì 15 febbraio in via Arturo Pompeati Luchini, zona Aranova.

La vittima, al momento non identificata, si trovava nella cunetta per il deflusso dell’acqua, all’estremità della strada. A un primo esame esterno, il corpo non presentava né segni di violenza né traumi legati a un incidentiestradale. Ulteriori accertamenti saranno svolti per capire la causa del decesso.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, indaga la Polizia.

c.b.