Cadavere di un uomo trovato in un capannone - Terzo Binario News

Il cadavere di un 65enne cinese è stato trovato in un capannone industriale chiuso dall’interno, in via Galileo Galilei, zona Setteville di Guidonia: il fatto è accaduto sabato 24 aprile intorno alle 19,45.

Il figlio, che non aveva notizie del padre, si è recato sul luogo di lavoro della vittima. E lì ha trovato il corpo senza vita sul quale, da un primo esame esterno, non sono stati riscontrati segni di violenza. Presenti anche gli agenti del commissariato Tivoli e il personale del 118.

La salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo.