Alle ore 10 e 42 la Sala Operativa ha inviato in Via Angelo Emo n. 7 a Roma ,la squadra VVF di Prati (9/A) per incendio furgone.

Durante le operazioni di spegnimento si rinveniva il corpo esamine di una persona (uomo non ancora identificato) che era riverso nella parte posteriore dell’autofurgone.

Sul posto presenti il 118,l’auto medica, i CC e personale di Roma Capitale.