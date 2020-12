Rinvenuto poco fa un cadavere nei pressi del viale del Muro Torto, all’altezza del Cavalcavia del Pincio direzione piazzale Brasile.

Sul posto pattuglie della Polizia di Roma Capitale II Gruppo Parioli per servizi di viabilità e ausilio a Polizia Scientifica. La persona deceduta e’ un uomo, cittadino di nazionalità romena di 23 anni. Sulle cause del decesso accertamenti in corso.

Presenti anche i Vigili del fuoco.