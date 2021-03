Cacciapuoti sui rifiuti in zona industriale a Civitavecchia: "No della commissione Urbanistica" - Terzo Binario News

“Nella Commissione Urbanistica di giovedì 17 marzo è stata approvata un’importante Delibera che sarà oggetto di definitiva approvazione nel primo Consiglio Comunale utile.

A tutela dell’ambiente e della salute ed in base ai noti principi di prevenzione e precauzione, come auspicato anche negli ultimi periodi da cittadini e Comitati, è stata infatti varata una variante urbanistica con cui si è modificato l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale di Civitavecchia, con l’inserimento della seguente previsione: “Negli ambiti di zone industriali ricadenti all’interno del perimetro del centro abitato è esclusa la realizzazione di impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti solidi urbani o di liquami, di rifiuti speciali o pericolosi, con la sola eccezione degli impianti di depurazione collegati alla rete fognaria pubblica; gli impianti esistenti potranno essere mantenuti fino alla loro dismissione, ma potranno essere trasformati soltanto per la loro riconversione in ambiti produttivi diversi”.

Soddisfatti il proponente, l’Assessore all’Urbanistica Leonardo Roscioni, e il Presidente della relativa Commissione Raffaele Cacciapuoti, che ringraziano gli Uffici per il lavoro svolto e tutti i componenti della Commissione, che hanno votato la Delibera all’unanimità.

“Tale previsione sarà importante per scongiurare rischi di insediamenti industriali pregiudizievoli per la salute e l’ambiente, specie in una fascia di territorio da tutelare per le sue caratteristiche urbanistiche e insediative”.