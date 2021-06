Cacciamano e la Fiorenza, i complimenti di Milani - Terzo Binario News

“Siamo fieri di voi come rappresentanti dello sport cittadino ma anche come esempio vincente per i nostri ragazzi. Avanti così, Forza Ladispoli!”.

Con queste parole l’assessore allo sport Marco Milani si è complimentato con Gianluca Cacciamano che ha vinto in Austria il titolo europeo di Acquathlon, una disciplina della federazione di Triathlon, e con Arianna Fiorenza, qualificatasi per i prossimi europei di Obstacle Course Race.

“Gianluca, fresco vincitore del campionato italiano per la terza volta – ha proseguito Milani – ha sbaragliato la concorrenza a Walchsee e nella categoria Acquathlon riservato al Paratriathlon, ha conquistato la medaglia d’oro. L’atleta, responsabile tecnico dell’ASD Team Ladispoli “Professione Ciclismo”, ha messo dietro di sé i temibili avversari, vincendo la gara sullo spagnolo Marc Rodriguez Palet e sull’austriaco Martin Falch.

E così, dopo la nostra Arianna Fiorenza, qualificatasi per i prossimi europei di Obstacle Course Race grazie al secondo posto ottenuto a Prato Nevoso, arriva anche l’oro di Gianluca Cacciamano. Non si erano mai visti tanti successi dello sport ladispolano”.