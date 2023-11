Caccia agli abusivi al Colosseo, sequestri e sanzioni da parte dei Carabinieri • Terzo Binario News

ROMA – I Carabinieri del Comando Piazza Venezia, con il supporto dei militari della Compagnia Speciale di Roma, hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e dell’abusivismo commerciale, in tutta l’area archeologica del Colosseo.

L’attività rientra nell’ambito di un più ampio piano strategico pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma per contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nello specifico, i militari hanno sorpreso cinque persone, tutte prive di autorizzazioni, mentre cercavano di procacciare turisti, offrendo loro la vendita di tour guidati per il Colosseo o biglietti per bus scoperti.

I Carabinieri hanno fatto scattare per tutti le sanzioni amministrative, per un totale di 2.500 euro ed hanno provveduto a sequestrare 10 biglietti d’ingresso per il Colosseo, badge e tutto il materiale pubblicitario rinvenuto. Inoltre, i militari hanno notificato a tutti i sanzionati l’ordine di allontanamento dall’area per le successive 48 ore.