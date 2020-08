Bus in fiamme, il secondo in poche ore: stavolta in piazza Sisto V - Terzo Binario News

Alle 16,46 in piazza Sisto V a Roma stiamo intervenendo per incendio bus Atac. Sul posto intervenuta la squadra vf di Tuscolano1 (3 a).

Le fiamme inizialmente partite dal vano motore hanno poi avvolto completamente la vettura. Cinque i passeggeri che erano trasportati sono stati fatti scendere dal conducente sin dal momento in cui il vano motore ha iniziato a fumare. Nessuno di loro è rimasto ferito o intossicato. Presente sul posto anche l’autobotte di Prati (ab9), il capoturno provinciale(1c) ed il funzionario di guardia (1b).

Si sta provvedendo a mettere sotto sequestro la vettura interessata dalle fiamme. In loco polizia locale Roma Capitale e carabinieri per quanto di loro competenza.

La Polizia di Roma Capitale “Pattuglie del I Gruppo Trevi sono intervenute in viale Pretoriano intersezione via dei Ramni per incendio di un mezzo Atac della linea 492 . Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area fornendo ausilio ai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento . Necessaria la chiusura di via dei Ramni e viale Pretoriano per consentire lo spegnimento fiamme e la pulitura della strada. Al momento è stata riaperta Viale Pretoriano , permane ancora la chiusura di via Ramni per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza della via. Non risulta alcun ferito . Sulle cause accertamenti dei VVf e del personale Atac”.

L’Atac: “Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 16.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 492 che percorreva via dei Ramni. L’incendio non ha provocato problemi ai passeggeri. L’azienda svolgerà i necessari accertamenti per risalire alle cause”.