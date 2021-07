Alle ore 7,58 la Sala Operativa ha inviato la squadra VVF della Rustica(10/A) in viale della Serenissima [incrocio] viale della Venezia Giulia a Roma ,per incendio bus.

Nessuna persona è rimasta coinvolta ,il celere intervento dei soccorritori ha fatto sì che le fiamme, partite dal vano motore per cause imprecisate, non si propagassero su tutta la vettura ( TPL Roma) .I

Il bus è stato posto sotto sequestro .